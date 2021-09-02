Экспедиция обнаружила в Карском море контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19
Специалисты аэромобильного отряда «Центроспас» МЧС России в ходе экспедиции обнаружили в заливе Амбросиева в Карском море контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19
Специалисты аэромобильного отряда «Центроспас» МЧС России в ходе экспедиции обнаружили в заливе Амбросиева в Карском море контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19.
Руководитель отряда Евгений Линейцев рассказал, что цель экспедиции - поиск затопленных подводных радиоактивных объектов.
В состав группы входят специалисты «Центроспаса», подразделения МЧС «Лидер» и ученые из Института океанологии РАН.
После обнаружение контейнера атомного реактора подводной лодки К-19 специалисты проведут визуальный осмотр объекта, спектральный анализ и забор растительного материала с объекта.
Как сообщает Znak.com, Карское море нередко называют арктическим «ядерным могильником», поскольку в период СССР там были затоплены тысячи контейнеров с радиоактивными отходами.