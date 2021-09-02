Смольный потратит 348 тысяч рублей на осмотр чиновников психиатром и наркологом
Администрация Санкт-Петербурга выделила 348 тысяч рублей на проведение медицинского осмотра своих сотрудников. Чиновников из Смольного проверит нарколог и психиатр, уролог, маммолог и венеролог
Фото: narkolog-specialist.ru
Администрация Санкт-Петербурга выделила 348 тысяч рублей на проведение медицинского осмотра своих сотрудников. Чиновников из Смольного проверит нарколог и психиатр, уролог, маммолог и венеролог.
Согласно тендерной заявке, подрядчик должен организовать медосмотр работников администрации Петербурга, которые работают «во вредных и опасных условиях».
На медосмотр отправят 114 чиновников, а 40 человек из них проверят на сифилис, сообщает «Закс.ру».