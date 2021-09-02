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Общество
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02 сентября 2021, 15:50

Банковские мошенники за три месяца украли у россиян 3 млрд рублей

Банковские мошенники с апреля по июня текущего года похитили с карт россиян более 3 млрд рублей с помощью несанкционированных переводов. За последний год этот показатель вырос в 1,5 раза

Банковские мошенники за три месяца украли у россиян 3 млрд рублей
Фото: 1obl.ru

Банковские мошенники с апреля по июня текущего года похитили с карт россиян более 3 млрд рублей с помощью несанкционированных переводов. За последний год этот показатель вырос в 1,5 раза.

Согласно статистике Центробанка РФ, из украденных 3 млрд рублей клиентам банков вернули только 7,4% из них. В 2020 году банки вернули гражданам 12,8% похищенных с их счетов денег.

В ЦБ при этом отметили, что в текущем году снизилась доля социальной инженерии, как основной причины, по которой банки отказывают в возврате средств (в этом случае клиенты совершают операции самостоятельно под психологическим воздействием мошенников). Так, в 2020 году с помощью социнженерии было украдено 68,6% от всех похищенных средств, а в текущем году - 47%.

Большую часть денег мошенники украли через онлайн-банкинг физических лиц (1,2 млрд рублей). Еще 856 млн рублей было похищено через оплату товаров и услуг онлайн, а 435,5 млн рублей - через банкоматы, сообщает РБК.

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