Банковские мошенники за три месяца украли у россиян 3 млрд рублей
Банковские мошенники с апреля по июня текущего года похитили с карт россиян более 3 млрд рублей с помощью несанкционированных переводов. За последний год этот показатель вырос в 1,5 раза
Банковские мошенники с апреля по июня текущего года похитили с карт россиян более 3 млрд рублей с помощью несанкционированных переводов. За последний год этот показатель вырос в 1,5 раза.
Согласно статистике Центробанка РФ, из украденных 3 млрд рублей клиентам банков вернули только 7,4% из них. В 2020 году банки вернули гражданам 12,8% похищенных с их счетов денег.
В ЦБ при этом отметили, что в текущем году снизилась доля социальной инженерии, как основной причины, по которой банки отказывают в возврате средств (в этом случае клиенты совершают операции самостоятельно под психологическим воздействием мошенников). Так, в 2020 году с помощью социнженерии было украдено 68,6% от всех похищенных средств, а в текущем году - 47%.
Большую часть денег мошенники украли через онлайн-банкинг физических лиц (1,2 млрд рублей). Еще 856 млн рублей было похищено через оплату товаров и услуг онлайн, а 435,5 млн рублей - через банкоматы, сообщает РБК.