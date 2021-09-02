02 сентября 2021, 14:59
Роскомнадзор расценил мобильное приложение «Навальный» как вмешательство в выборы
Регулятор торопится удалить приложение «Навальный», поскольку соратники оппозиционера ранее сообщили, что его пользователи получат инструкции, за кого нужно голосовать на выборах в Госдуму
Роскомнадзор в очередной раз направил в компании Apple и Google требование удалить приложение «Навальный» из их магазинов.
В ведомстве заявили, что отказ удалить данное приложение будет расценен как вмешательство в российские выборы, сообщает «Русская служба Би-Би-Си».
РКН также пригрозил Apple и Google крупными штрафами.
Регулятор торопится удалить приложение «Навальный», поскольку соратники оппозиционера ранее сообщили, что его пользователи получат инструкции, за кого нужно голосовать на выборах в Госдуму, чтобы «Единая Россия» проиграла.