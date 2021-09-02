Во Владивостоке из-за приезда президента отменили спектакль про распад СССР
Руководство Приморского театра молодежи во Владивостоке накануне приезда в город президента Владимира Путина вынудили отменить читку пьесы про распад СССР
Руководство Приморского театра молодежи во Владивостоке накануне приезда в город президента Владимира Путина вынудили отменить читку пьесы про распад СССР.
По данным журнала «Театр», театр молодежи ставит пьесу Михаила Дуренкова «Как эстонские хиппи разрушили Советский Союз». Этот спектакль должен был открыть новый театральный сезон.
По сюжету пьесы, шестеро молодых людей решили противостоять государственной системе. Поэтому в анонсе отмечается, что на спектакль лучше не приходить тем, что кто считает, что их религиозные чувства могут быть оскорблены, и тем, для кого неприемлема нецензурная брань.
За сутки до показа руководству Театра молодежи позвонили из Министерства культуры и архивного дела Приморья и заставили отменить все мероприятия, запланированные на 2 сентября, так как во Владивосток приезжает Владимир Путин.