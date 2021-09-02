02 сентября 2021, 13:59
Пассажиров российских аэропортов будут регистрировать на рейс без паспорта
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев сообщил агентству ТАСС, что в нескольких воздушных гаванях страны будет запущен сервис по регистрации на рейс с помощью Единой биометрической системы
Фото: trn-news.ru
Пассажиры российских аэропортов с 2022 года смогут регистрироваться на рейс без предъявления паспорта.
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев сообщил агентству ТАСС, что в нескольких воздушных гаванях страны будет запущен сервис по регистрации на рейс с помощью Единой биометрической системы (ЕБС).
По словам министра, эта система способна полностью заменить пассажирам паспорт, поскольку система биометрии значительно упрощает процедуру регистрации на рейс. В настоящее время ведется тестирование этой системы с аэропортах.