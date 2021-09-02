Московскую систему распознавания лиц научат определять пол, возраст и расу
Власти Москвы потратят 130 млн рублей на доработку системы распознавания лиц, которую правоохранительные органы столицы уже используют
Власти Москвы потратят 130 млн рублей на доработку системы распознавания лиц, которую правоохранительные органы столицы уже используют.
В соответствии с размещенным на портале госзакупок тендером подрядчик должен модернизировать подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ). Речь идет об интеграции системы с единым центром хранения данных (ЕЦХД) московской мэрии, чтобы полицейские могли подключаться к городской системе распознавания лиц для поиска злоумышленников.
Заказчиком выступает Департамент информационных технологий Москвы, сообщает «КоммерсантЪ».
В ПАРСИВ планируется добавить расширенные фильтры для поиска людей по полу, возрасту, расовой принадлежности, наличию очков, бороды, маски и головного убора.
Кроме того, подрядчик должен разработать мобильное приложение для полицейских, с помощью которого сотрудники смогут подключаться к системе распознавания лиц с планшетов и смартфонов.