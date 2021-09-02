Верховный суд напомнил полицейским о незаконности удерживания граждан без составления протокола
Верховный суд России подготовил специальный обзор судебной практики, в котором напомнил судам низших инстанций правовые позиции ЕСПЧ о задержании граждан
Верховный суд России подготовил специальный обзор судебной практики, в котором напомнил судам низших инстанций правовые позиции ЕСПЧ о задержании граждан. ВС напоминает, что сотрудники правоохранительных ведомств не могут удерживать гражданин, если официально ему нечего предъявить.
В специальном обзоре говорится, что российские полицейские часто пользуются юридической безграмотностью людей и предпочитают общаться с доставленными в отделение неофициально. При этом по закону, после оформления задержания начинается отсчет времени, в течение которого полицейский должен принять процессуальное решение. В Верховном суде такую практику назвали грубым нарушением закона.
Срок административного задержания не может превышать 3 часа, а протокол в отношении подозреваемого должен быть составлен в срок не более трех часов.