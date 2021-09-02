02 сентября 2021, 11:59
Глава Роспотребнадзора предупредила о росте заболеваемости COVID-19 осенью
Глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова предупредила о возможном росте заболеваемости коронавирусом с началом осени
Фото: Яндекс.Дзен
Глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова предупредила о возможном росте заболеваемости коронавирусом с началом осени.
Анна Попова в беседе с «Интерфаксом» заявила, что подъем заболеваемости осенью - это закономерность, так как люди возвращаются из отпусков, а дети идут в школу.
Одновременно с этим главный санитарный врач отметила, что при соблюдении всех антикоронавирусных требований резкого роста заболеваемости можно избежать.