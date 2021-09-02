02 сентября 2021, 11:48
Неизвестные от имени издания The Bell призвали россиян к бойкоту выборов в Госдуму
Редакция The Bell в своем телеграм-канале сообщила о взломе, после чего подписчики стали получать от имени издания сообщения «провокационного» характера
Редакция The Bell в своем телеграм-канале сообщила о взломе, после чего подписчики стали получать от имени издания сообщения «провокационного» характера. В сообщениях, в частности, содержались призывы к бойкоту выборов в Госдуму РФ.
«Только что наши подписчики получили рассылку со странным провокационным текстом, который мы не писали и не отправляли. Мы разбираемся в произошедшем и просим у всех прощения», - говорится в заявлении The Bell.
В редакции заявили, что The Bell не участвует в политической деятельности и никогда не призывала и не призывает своих читателей ни к каким действиям.
Наша единственная задача — предоставление вам объективной информации. Мы продолжаем разбираться и обязательно сообщим вам подробности.