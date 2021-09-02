Директора института ракетно-космической промышленности «Станкин» арестовали за мошенничество
Тверской райсуд Москвы отправил под домашний арест директора института технологического развития ракетно-космической промышленности Московского государственного технологического университета «Станкин» Григория Зусева
Тверской райсуд Москвы отправил под домашний арест директора института технологического развития ракетно-космической промышленности Московского государственного технологического университета «Станкин» Григория Зусева.
Руководителя института обвиняют в особо крупном мошенничестве.
Дело было возбуждено по факту невыполнения установленных государственными контрактами объемов работ, а также завышения объемов якобы выполненных работ в 2-3 раза. Сумма ущерба по делу оценивается в 620 млн рублей.
Портал Znak.com сообщает, что расследование в институте «Станкина» проводилось по заявлению Минпромторга РФ. Ведомство попросило силовиков проверить госконтракт на производство опытных образцов неких редукторов от 2011 года. Следствие установило, что редукторы фактически произведены не были, а бюджету был нанесен ущерб на 38 млн рублей.
В ходе расследования силовики обратили внимание и на другие подозрительные госконтракты на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, ущерб по которым составил около 600 млн рублей.