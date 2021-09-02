Верховный суд РФ проверит законность приговора историку Юрию Дмитриеву
Верховный суд РФ истребовал для проверки материалы уголовного дела в отношении главы карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» (организация включена в реестр инагентов) Юрия Дмитриева
Верховный суд РФ истребовал для проверки материалы уголовного дела в отношении главы карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» (организация включена в реестр инагентов) Юрия Дмитриева. Историк и правозащитник был приговорен сначала к 3,5 годам по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, а затем Верховный суд Карелии увеличил ему срок до 13 лет.
Верховный суд России истребовал материалы этого громкого дела для проверки законности приговора, сообщает ТАСС со ссылкой на электронную картотеку суда.
Напомним, что первоначально следствие обвинило Юрия Дмитриева в том, что он фотографировал свою несовершеннолетнюю дочь в обнаженном виде и затем использовал эти снимки для изготовления порнографической продукции. По словам историка, фотографии нужны были для отслеживания ее физического состояния, так как из детского дома девочку забрали в крайне истощенном состоянии.
По данному делу Дмитриев был оправдан, однако затем его арестовали по новому делу. На этот раз правозащитника обвинили в насильственных действиях сексуального характера. По версии следствия, Дмитриев якобы несколько раз касался промежности приемной дочери. Историк на суде заявлял, что лишь проверял сухость ее белья, так как девочка болела энурезом.
По этой статье Дмитриева приговорили к 3,5 годам, а при пересмотре дела в Верховном суде Карелии срок был увеличен до 13 лет.
Российские правозащитники считают дело Юрия Дмитриева полностью сфальсифицированным, а его преследование считают местью властей за его расследования политических репрессий.