02 сентября 2021, 10:02
В Японии приостановили вакцинацию Moderna из-за примеси металла в препарате
В Японии приостановили использование трех партий вакцины Moderna против коронавируса. Ранее в препарате обнаружили неизвестную субстанцию, которая оказалась нержавеющей сталью
Фото: the-sun.com
В Японии приостановили использование трех партий вакцины Moderna против коронавируса. Ранее в препарате обнаружили неизвестную субстанцию, которая оказалась нержавеющей сталью.
В совместном заявлении Moderna и японской компании Takeda (занимается распространением вакцины в Японии) говорится, что нержавеющая сталь используется в сердечных клапанах, искусственных суставах, в металлическом шовном материале, а также в скобах — поэтому инъекция ее частиц не приведут к повышенному риску.
Тем не менее, власти страны решили приостановить вакцинацию населения этой вакциной. При этом, по данным Reuters, эту партию вакцины уже могли получить более полумиллиона граждан.
Всего было отозваны 1,63 миллиона доз вакцины Moderna.