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Общество
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02 сентября 2021, 09:55

Журналисты подготовили пакет поправок к закону об иностранных агентах

Союз журналистов России подготовил поправки в закон об иностранных агентах и планирует обсудить их с членами комитета по информационной политике Госдумы РФ нового созыва (выборы пройдут в сентябре)

Журналисты подготовили пакет поправок к закону об иностранных агентах
Фото: mylitsyn.listock.ru

Союз журналистов России подготовил поправки в закон об иностранных агентах и планирует обсудить их с членами комитета по информационной политике Госдумы РФ нового созыва (выборы пройдут в сентябре).

Поправки в закон о «инагентах» были подготовлены при участии изданий Znak.com, «Новая газета», «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) и «Эха Москвы».

Журналисты считают, что внесение СМИ в реестр иностранных агентов по представлению Минюста должно происходить исключительно в судебном порядке. Сейчас же достаточно только решения министерства юстиции.

Кроме того, в законе должна быть предусмотрена процедура предупреждения СМИ о том, что его могут внести в реестр инагентов, чтобы у редакции была возможность исправить ситуацию.

Еще одна поправка касается четкого определения понятий «политическая деятельность» и «лоббизм», за которые СМИ могут признать инагентом.

И, наконец, автору поправок предлагают обязать Минюст доказывать ведение тем или иным СМИ «политической деятельности», а также доказывать связь между наличием иностранного финансирования и «политической деятельностью» в интересах конкретного правительства или организации.

Действующий список иностранных агентов, в которые за последние несколько месяцев были включены практически все ведущие независимые СМИ, журналисты предлагают ликвидировать.

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