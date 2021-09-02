Министр труда анонсировал повышение размера материнского капитала
Министр труда Антон Котяков сообщил об увеличении размера материнского капитала. Так, в следующем году размер маткапитала на одного ребенка составит 503 тысячи рублей, а на двух детей - 665 тысяч рублей
Министр труда Антон Котяков сообщил об увеличении размера материнского капитала. Так, в следующем году размер маткапитала на одного ребенка составит 503 тысячи рублей, а на двух детей - 665 тысяч рублей.
Сейчас маткапитал на первого ребенка составляет 483 881 рубль, а доплата на второго ребенка составляет 155 550 рублей.
По словам Антона Котякова, в проекте бюджета Пенсионного фонда России на следующий год предусмотрена индексация материнского капитала.
Глава Минтруда также прокомментировал правила получения материнского капитала отцами. Чиновник отметил, что по решению Конституционного суда, мужчина может претендовать на выплату, если он является единственным родителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, а его супруга выступает усыновителем.