В петербургской гимназии во время первого урока у младшеклассников обрушился потолок
Инцидент произошел во время первого урока у учеников младших классов. Часть потолочного перекрытия обрушилась на проход между рядами парт, поэтому среди детей пострадавших нет
Фото: Яндекс.Карты
В Санкт-Петербурге в гимназии №155 во время урока в одном из кабинетов обрушился потолок.
По данным телеканала РЕН ТВ, инцидент произошел во время первого урока у учеников младших классов. Часть потолочного перекрытия обрушилась на проход между рядами парт, поэтому среди детей пострадавших нет.
Причина обрушения выясняется.
В администрации Центрального района северной столицы сообщили, что во время урока произошло самообрушение небольшого фрагмента штукатурного слоя размером 70х100 сантиметров под элементами навесного потолка. Пострадавших нет.
Кабинет чиновники пообещали отремонтировать в течение суток.