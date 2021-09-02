02 сентября 2021, 03:13
ЦИК решил открыть избирательные участки в «красных зонах» больниц
Замглавы комиссии Николай Булаев сообщил, что доступ на участки для голосования в «красных зонах» будет только у сотрудников больницы и членов избиркома. Никаких наблюдателей на этих участках не будет
Фото: zaria-com.inovaco.ru
Центризбирком РФ рассматривает вопрос об организации избирательных участков в «красных зонах» больниц для пациентов с коронавирусом.
Замглавы комиссии Николай Булаев сообщил «Интерфаксу», что доступ на участки для голосования в «красных зонах» будет только у сотрудников больницы и членов избиркома. Никаких наблюдателей на этих участках не будет.
«Никаких протоколов и бюллетеней не выносим наружу для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Протокол мы передаем по техническим каналам связи», — заявил зампред ЦИК.