Компания Natura Siberica объявила о приостановке производства и закрытии магазинов
Российская косметическая компания Natura Siberica объявила о прекращении работы 80 своих магазинов. Также приостановлено производство и продажа товаров под собственными брендами компании
Российская косметическая компания Natura Siberica объявила о прекращении работы 80 своих магазинов. Также приостановлено производство и продажа товаров под собственными брендами компании.
Президент Natura Siberica Сергей Буйвол в беседе с РБК сообщил, что соответствующее решение принято в связи с расторжением договора на использование товарных знаков с эстонской OU Good Design, которой принадлежит часть товарных знаков, связанных с брендами «Рецепты бабушки Агафьи», «Аптечка Агафьи», Planeta Organica, Natura Siberica. Косметическую продукцию под указанными брендами производят и продают компании основателя Natura Siberica Андрея Трубникова, который скончался в начале 2021 года.
Ранее сообщалось, что первая жена Андрея Трубникова и совладелица косметического бизнеса в одностороннем порядке прекратила действие упомянутого контракта и запретила производителям косметики «Рецепты бабушки Агафьи» и других использовать эти товарные знаки. Такое решение бизнесвумен приняла на фоне корпоративного и наследственного конфликта.