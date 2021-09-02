02 сентября 2021, 02:06
В новосибирской школе появился профильный класс ФСИН России
В Новосибирске в школе № 57 открыли профильный класс ГУ ФСИН по региону. Учеников 10 «Б» класса будут готовить к поступлению в подведомственные образовательные учреждения
Фото: tayga.info
В Новосибирске в школе № 57 открыли профильный класс ГУ ФСИН по региону. Учеников 10 «Б» класса будут готовить к поступлению в подведомственные образовательные учреждения.
Как сообщает портал «Тайга.Инфо», вести уроки в профильном классе будут специалисты уголовно-исправительной системы Новосибирской области, в том числе сотрудники отряда спецназа «Корсар» и члены совета ветеранов ГУ ФСИН по области.
1 сентября в День знаний школьникам рассказали о преимуществах службы в структурах пенитенциарной системы.