Власти заказали блогерам посты о плюсах электронного голосования
Согласно техническому заданию, каждый блогер должен в посте написать о плюсах электронного голосования, например, безопасности и экономии времени, поскольку на участок для голосования идти не придется
Популярные российские блогеры получают от властей заказы на продвижение электронного голосования, против которого выступает оппозиция.
По данным The Insider (издание включено в реестр СМИ-инагентов), связанные с мэрией Москвы организации предлагают блогерам сделать фотопост про электронное голосование без агитации за какую-либо партию.
Согласно техническому заданию, каждый блогер должен в посте написать о плюсах электронного голосования, например, безопасности и экономии времени, поскольку на участок для голосования идти не придется. Далее должна следовать инструкция по онлайн-голосованию. За два-три дня до начала голосования блогеры должны еще раз напомнить своим подписчикам о выборах.
Стоимость поста о «плюсах электронного голосования» начинается от 120 тысяч рублей. Окончательная стоимость рекламы зависит от количества подписчиков.
Издание отмечает, что плату за пост блогеры получали переводом на карту, а связанные с мэрией агентства не были замечены в официальных тендерах.
Отметим, что московские власти не только активно агитируют за онлайн-голосование, но и обязывают работников бюджетных организаций регистрироваться на сайте электронного голосования. Оппозиция объясняет такое рвение властей тем, что результаты онлайн-голосования намного легче фальсифицировать, поэтому призывает своих сторонников приходить на избирательные участки для очного волеизъявления.