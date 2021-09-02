Московских полицейских за 830 тысяч рублей научат «этичному хакингу»
МВД выделило Отделу по контролю за оборотом наркотиков управления по Юго-Западному округу Москвы (ЮЗАО) 830 тысяч рублей на обучение сотрудников «этичному хакингу»
Фото: yuga.ru
МВД выделило Отделу по контролю за оборотом наркотиков управления по Юго-Западному округу Москвы (ЮЗАО) 830 тысяч рублей на обучение сотрудников «этичному хакингу». Соответствующий тендер появился на портале госзакупок, сообщает агентство «Москва».
Закупка проводится в рамках программы повышения квалификации «Специалист по этичному хакингу», которая рассчитана на 240 академических часов.
В рамках повышения квалификации столичных борцов с наркотиками научат находить уязвимости в компьютерных системах, «применять техники этичного хакинга» и защищаться от «различных техник и методов несанкционированного проникновения».
Также в программе курса предусмотрены обход системы обнаружения вторжений, взлом приложений и мобильных платформ.