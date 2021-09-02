Начальник истринского ИВС признал вину по делу о побеге арестантов
Врио начальника ИВС Истринского района Московской области признал свою вину в громком деле о побеге пятерых арестантов, вреди которых обвиняется в убийстве бизнесмена Владимира Маругова
Врио начальника ИВС Истринского района Московской области признал свою вину в громком деле о побеге пятерых арестантов, вреди которых обвиняется в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. О признании вины силовика сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.
Начальнику изолятора предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, которое привело к побегу обвиняемых в тяжких преступлениях.
Согласно версии следствия, врио начальника Истринского ИВС не проверил работу своих подчиненных, которые способствовали побегу. Так, младший лейтенант полиции распорядился поместить четверых арестантов в одну камеру, где они могли обговорить план побега, а затем перевел в эту камеру еще одного арестанта Александра Мавриди. Его следствие считает организатором побега.
Затем сотрудники изолятора оставили в камере открытым окно для приема пищи, что, собственно, и позволило им покинуть камеру.
Напомним, что четверо из пятерых беглецов были задержаны, а Мавриди, который обвиняется в убийстве бизнесмена Маругова, до сих пор в бегах.