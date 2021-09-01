01 сентября 2021, 18:14
Бизнесмена Дмитрия Потапенко сняли с выборов из-за акций «Яндекса» и Сбербанка
Верховный суд России снял с выборов в Госдуму РФ кандидата от «Российской партии свободы и справедливости» (РПСС), бизнесмена Дмитрия Потапенко
Фото: incrussia.ru
Верховный суд России снял с выборов в Госдуму РФ кандидата от «Российской партии свободы и справедливости» (РПСС), бизнесмена Дмитрия Потапенко. С соответствующим иском в суд обратился Центризбирком, приложив результаты проверки. Проведенной Центробанком.
ЦИК решил отменить регистрацию на выборах Дмитрия Потапенко из-за наличия у него иностранных активов.
Сам бизнесмен заявил, что претензии у комиссии возникли к акциям российских компаний «Яндекс» и Сбербанк, купленных через брокерские конторы. Потапенко отметил, что фактически ЦИК признал иностранными активами акции всех российских компаний, которые торгуются на иностранных биржах.
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