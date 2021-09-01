Полицейские ходят по домам сторонников Навального по требованию Администрации президента
Визиты сотрудников полиции к гражданам, которые в свое время регистрировались на сайтах «Умное голосование» и «Свободу Навальному», осуществляются по требованию управления по внутренней политике администрации президента России.
Визиты сотрудников полиции к гражданам, которые в свое время регистрировались на сайтах «Умное голосование» и «Свободу Навальному», осуществляются по требованию управления по внутренней политике администрации президента России.
Источники «Русской службе Би-би-си» в ФСБ и СКР сообщили, что таким образом в Кремле хотят запугать активных сторонников Алексея Навального и не предотвратить новые протесты после выборов в Госдуму.
Всех россиян, которые были зарегистрированы на сайтах «Умное голосование» и «Свободу Навальному», а также перечисляли пожертвования на антикоррупционную деятельность команды Алексея Навального, власти рассматривают как актив политика.
Источники сообщили, что пока на актив оппозиционера дела заводить не планируется, чтобы не провоцировать массовые протесты, но визиты силовиков к сторонникам Навального стоит расценивать как акцию устрашения.
На обзвоны сторонников Навального администрация президента «подрядила МВД», которая занимается этим с января текущего года. «На раскрытие преступлений времени нет, а этой ерундой маются», - заявил источник «Русской службы Би-Би-Си».
Ранее портал «ОВД-Инфо» сообщил, что полицейские связались более чем с 1400 сторонниками Алексея Навального и предложили им написать на политика заявления о нарушении закона о защите персональных данных. Напомним, что ранее была слита база адресов электронной почты сторонников оппозиционера.