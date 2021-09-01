Сергей Собянин опроверг утверждение о том, что «москвичи жируют» за счет всей страны
«Практически половину своих денежек [москвичи] отдают другим жителям страны, не забирают, а отдают, пенсионерам, людям, которые идут в больницы», — добавил мэр Москвы
Столичный мэр Сергей Собянин опроверг расхожее утверждение о том, что «вся страна кормит Москву», а потом «москвичи жируют».
Во время выступления на марафоне «Новое знание» Сергей Собянин заявил, что Москва, напротив, является крупнейшим донором России.
Градоначальник пояснил, что Москва большую часть денег, налогов перечисляет в федеральный бюджет. «Не нам перечисляют, а с территории Москвы перечисляются деньги в федеральный бюджет. И этих денег хватает для того, чтобы 65% всех трансфертов всем регионам страны перечислять», — заявил Собянин, слова которого приводит Znak.com.
Сергей Собянин добавил, что в 2020 году, например, 57% трансфертов региональным бюджетам было профинансировано за счет налогов, уплаченных с территории Москвы, а 48% взносов, собранных в столице, расходуются на выплату пенсий и медицинское обеспечение жителей России.
«Практически половину своих денежек [москвичи] отдают другим жителям страны, не забирают, а отдают, пенсионерам, людям, которые идут в больницы», — добавил мэр Москвы.