Московские бюджетники пожаловались на принуждение к участию в электронном голосовании
Сотрудники подразделений Центра занятости населения Москвы, подведомственного Департаменту труда и соцзащиты, пожаловались на принуждение к регистрации на сайте электронного голосования
Сотрудники подразделений Центра занятости населения Москвы, подведомственного Департаменту труда и соцзащиты, пожаловались на принуждение к регистрации на сайте электронного голосования.
Бюджетников также обязали привлечь к участию в онлайн-голосовании как минимум трех своих знакомых или родственников.
О ситуации в столичном Центре занятости населения стало известно благодаря сайту «Ваши выбор», который был запущен оппозиционным политиком Романом Юнеманом. ранее он сообщил, что через этот портал граждане могут пожаловаться на принуждение к участию в голосовании на выборах в Госдуму РФ.
Руководство Центра занятости составило список из 616 сотрудников и их «привлеченных» в отдельной таблице, в которой указаны ФИО, номера телефонов, должности, даты рождения и другие персональные данные. Эти таблицы позволят чиновникам отследить участие сотрудников в электронном голосовании.
Роман Юнеман сообщил Znak.com, что на сайт «Ваш выбор» поступило уже около 100 обращений, из которых большая часть - это жалобы на принуждение к электронному голосованию. Больше всего таких жалоб приходится на бюджетные организации Москвы.