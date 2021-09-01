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01 сентября 2021, 15:31

Власти Улан-Удэ предупредили жителей об эвакуации из-за наводнения

Региональное издание «Ариг Ус», сообщает, что по состоянию на 1 сентября в пригородах Улан-Удэ подтоплены около 30 домов и школа №44, еще 114 домов находятся в опасной зоне

Власти Улан-Удэ предупредили жителей об эвакуации из-за наводнения
Фото: ВКонтакте/«Вся жесть Улан-Удэ»

Власти Улан-Удэ предупредили жителей города об эвакуации в связи с сильным наводнением из-за повышения уровня воды в реке Селенга.

Региональное издание «Ариг Ус», сообщает, что по состоянию на 1 сентября в пригородах Улан-Удэ подтоплены около 30 домов и школа №44, еще 114 домов находятся в опасной зоне.

Синоптики сообщают, что утром в среду уровень воды в Селенге поднялся на 17 сантиметров, а в пригороде Улан-Удэ река «вышла на пойму». В ближайшие сутки подъем уровня воды продолжится, а в 16:00 вода достигнет уровня в 250 сантиметров.

По данным ГУ МВД по Бурятии, самая сложная ситуация сложилась в Кяхтинском районе республики. Там подтоплено более 90 домов и 200 приусадебных участков. Более 100 жителей этого района эвакуировали в пункты временно пребывания. Сейчас в зоне паводка работает 149 спасателей и 53 единицы техники.

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