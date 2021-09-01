В Ростовской области у начальника районного ГИБДД при обыске нашли оружие и драгоценности
В Ростовской области силовики задержали начальника отдела ГИБДД по Миллеровскому району Александра Чмыхалова и его подчиненных. Гаишники проходят по делу о превышении должностных полномочий и подстрекательстве
В Ростовской области силовики задержали начальника отдела ГИБДД по Миллеровскому району Александра Чмыхалова и его подчиненных. Гаишники проходят по делу о превышении должностных полномочий и подстрекательстве.
В Следственном комитете сообщили, что по делу проходят трое сотрудников районного отдела ГИБДД. Согласно материалам дела, гаишники не привлекали к ответственности водителей, нарушивших ПДД, включая случаи управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Указания отпускать нарушителей давал лично Александр Чмыхалов, сообщает Znak.com со ссылкой на следственные органы.
Телеграм-канал «Че по Ростову?» сообщает, что нарушители ПДД сами звонили Чмыхалову и просили его «угомонить своих гоблинов с палками».
В свою очередь телеграм-канал «Выстрел в голову» опубликовал фотографии, которые были сделаны во время обыска по месту жительства Александра Чмыхалова. Оперативники нашли у него автомат, коллекцию ножей, драгоценности, коллекционные монеты и картину, на которой «простой ростовский гаишник» позирует в фуражке с золотой цепью на фоне черного внедорожника Land Cruiser.