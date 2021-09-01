Пандемия коронавируса может закончиться не раньше чем в 2024 году
Пандемия коронавируса, которая началась в мире в начале 2020 года может закончиться не раньше 2024 года. Такой прогноз сделал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков
Пандемия коронавируса, которая началась в мире в начале 2020 года может закончиться не раньше 2024 года. Такой прогноз сделал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.
В интервью Ura.ru Николай Крючков заявил, что пандемия COVID-19 закончится если не к концу 2023 года, то в 2024 году. «В России это должно произойти немного раньше», — заявил эксперт.
Г-н Крючков при этом заявил, что за эти три года необходимо сократить смертность от осложнений, вызванных коронавирусом, и предотвратить появление новых мутаций.
По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 1 сентября в России было выявлено 18 368 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки от осложнений скончались 790 человек.