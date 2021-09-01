Российские паралимпийцы принесли в копилку сборной еще три золота
Пловец Андрей Калина стал первым на дистанции 200 метров комплексным плаванием, преодолев дистанцию за 14,90 секунды. Серебро завоевал стал Тимоти Ходж из Австралии, а бронзу - француз Юго Дидье
Российская паралимпийская сборная завоевала еще три золотые медали на летних Играх в Токио.
Пловец Андрей Калина стал первым на дистанции 200 метров комплексным плаванием, преодолев дистанцию за 14,90 секунды.
Серебро завоевал стал Тимоти Ходж из Австралии, а бронзу - француз Юго Дидье.
Андрей Калина стал двукратным чемпионом Паралимпиады в Токио. Ранее он завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров брассом в категории SM9 (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата).
Золотую медаль также завоевала сегодня пловчиха Мария Павлова на дистанции 100 метров брассом. Она финишировала с результатом 1 минута 31,44 секунды. Спортсменка выступает в категории SB7, где представлены атлеты с разными формами инвалидности, включая ампутацию и церебральный паралич.
Третью золотую медаль сегодняшнего соревновательного дня завоевал велогонщик Руслан Кузнецов. Он пришел первым к финишу шоссейной гонки на 79,2 километра.
Кузнецов выступает в категории H3, в которой представлены атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата.
Сейчас в копилке сборной России 29 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых медалей Игр-2020. Команда находится на третьем месте в общем медальном зачете.