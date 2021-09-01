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01 сентября 2021, 13:43

Россияне исправляют агитационные плакаты единороссов, скрывающих свою партийную принадлежность

Россияне накануне выборов в Госдуму стали исправлять уличные агитационные плакаты и листовки провластных кандидатов, которые скрывают сво членство в «Единой России» и баллотируются в депутаты в качестве самовыдвиженцев

Россияне исправляют агитационные плакаты единороссов, скрывающих свою партийную принадлежность
Фото: twitter.com/Леонид Волков

Россияне накануне выборов в Госдуму стали исправлять уличные агитационные плакаты и листовки провластных кандидатов, которые скрывают сво членство в «Единой России» и баллотируются в депутаты в качестве самовыдвиженцев.

Например, в Екатеринбурге на агитационном плакате кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области Михаила Клименко неизвестный написал маркером во весь плакат «ЕДРОС». Клименко является членом «Единой России», однако на плакате об этом нет никакой информации.

На предвыборном плакате телеведущего и общественника Тимофея Баженова, который ранее победил на праймериз «Единой России» по Бабушкинскому одномандатному округу Москвы (№ 196), кто-то написал «Не вляпайтесь! Это — единоросс! А значит (партийная дисциплина!) будет обязан голосовать за новое пенсионное ограбление, новые бесконечные налоги и безумные репрессивные законы», сообщает Znak.com.

Отметим, что кандидаты в депутаты и губернаторы от «Единой России» стали активно позиционировать себя самовыдвиженцами с 2019 года, когда рейтинг партии власти стремительно стал падать из-за повышения пенсионного возраста. Напомним, что в Госдуме за пенсионную реформу голосовали только депутаты от «ЕР», обладающие большинством голосов.

Представителям «Единой России» администрацией президента было разрешено не упоминать свою партийную принадлежность на период проведения агитационной кампании, чтобы не снижать свои шансы на избрание.

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