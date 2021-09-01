В Госдуме заявили о переполненности школ. На Кубани в одной из школ сформировали 29 первых классов
Депутат и зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев в День знаний заявил о проблеме переполненности общеобразовательных школ в южных регионах страны
Депутат и зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев в День знаний заявил о проблеме переполненности общеобразовательных школ в южных регионах страны.
Парламентарий сообщил, что хотя программа по строительству новых учебных заведений уже запущена, однако начата она была слишком поздно, что не решает проблему переполненности школ, сообщает «Лента.ру».
Так, например, в школе №94 Краснодарского края в этом учебном году сформировали 29 первых классов - от буквы «А» до «Я». Причем торжественную линейку 1 сентября пришлось проводить в два этапа, так как первоклашек оказалось слишком много. Всего в школу в этом году пошли 840 учеников.
Максим Зайцев отметил, что проблема нехватки школ актуальна не только Краснодарского края, но также для Ставропольского края, Чеченской республики и других южных регионов. В некоторых школах детям приходится учиться и три и даже четыре смены.