Российские IT-компании и операторы связи подпишут хартию о защите детей в интернете
Обеспечивать безопасность несовершеннолетних в интернете обязуются «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», МТС, «Билайн», «Мегафон», «Ростелеком», «Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа»
Крупнейшие российские IT-компании, телеком-операторы и медиахолдинги подпишут 1 сентября хартию по безопасности детей в сети.
Источник газеты «Ведомости» в администрации президента сообщил, что в соответствии в хартией компании возьмут на себя «добровольные обязательства» по защите детей в интернете.
Обеспечивать безопасность несовершеннолетних в интернете обязуются «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», МТС, «Билайн», «Мегафон», «Ростелеком», «Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа».
В документе говорится о важности гармоничного развития и воспитания детей в сети интернет, а также отмечается необходимость вести диалог с подрастающим поколением.
По условиям соглашения IT-компании и операторы связи обязуются находить и удалять опасный для детей контент, создавать развивающий контент и повышать цифровую грамотность детей.