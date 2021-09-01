01 сентября 2021, 11:27
Резидентов российских офшоров обяжут помогать детям с редкими болезнями
Министерство финансов РФ предложило обязать резидентов российских офшорных зон (специальных административных районов, САР) на островах Октябрьский и Русский финансово помогать детям с редкими заболеваниями
Фото: i-offshore.ru
Министерство финансов РФ предложило обязать резидентов российских офшорных зон (специальных административных районов, САР) на островах Октябрьский и Русский финансово помогать детям с редкими заболеваниями.
Минфин предлагает резидентам отечественных офшоров переводить 2% от каждой выплаты в Фонд поддержки детям, сообщаеют «Известия».
Кроме того, бизнес при переезде из иностранных офшоров в отечественные должен будет инвестировать не менее 300 млн рублей на территории САР, арендовать офисное помещение площадью от 100 кв. м и нанять не менее 15 сотрудников. Государство в свою очередь обещает предоставить резидентам налоговые льготы.