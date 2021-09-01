В Беслане в школе №1 начались мероприятия в память о жертвах теракта
В траурных мероприятиях примут участие как жители Северной Осетии, так и делегации из Санкт-Петербурга, Волгоградской области, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и других российских регионов
В Беслане 1 сентября началась трехдневная вахта памяти по погибшим в результате теракта в школе №1, который произошел 17 лет назад.
В траурных мероприятиях примут участие как жители Северной Осетии, так и делегации из Санкт-Петербурга, Волгоградской области, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и других российских регионов, сообщает Znak.com.
Власти Северно Осетии заверили, что памятные мероприятия пройдут при стогом соблюдении антиковидных требований.
Во дворе школы №1 после звонка начнется возложение цветов и венков, затем в спортзале, где держали заложников, около фотографий погибших зажгут свечи. По традиции в школу принесут игрушки и воду, которую террористы не позволяли пить заложникам.
2 сентября траурные мероприятия продолжатся как во дворе школы, так и на мемориальном комплексе «Город ангелов», где похоронены жертвы страшного теракта. А 3 сентября во дворе школы № 1 пройдет литургия. После минуты молчания в небо по традиции выпустят 334 белых шариков.
Напомним, 1 сентября 2004 года группа террористов во время торжественной линейки в школе № 1 захватила в заложники детей, их родителей и учителей. Всего в заложниках оказались 1128 человек. На третьи сутки после взрывов в здании школы сотрудники силовых ведомств пошли на штурм. Один из боевиков позже был осужден на пожизненное заключение, а остальные были ликвидированы при штурме.
В результате теракта погибло 334 человека, из которых 186 человек - это дети. Более 800 человек получили травмы, многие остались инвалидами.