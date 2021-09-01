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01 сентября 2021, 10:59

Замначальника Истринского ИВС стал фигурантом дела о побеге арестантов

Заместитель начальника изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре стал фигурантом уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий»

Замначальника Истринского ИВС стал фигурантом дела о побеге арестантов
Фото: topnews-ru.ru

Заместитель начальника изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре стал фигурантом уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий». Напомним, что в августе из этого ИВС сбежали пятеро арестантов, одного из которых до сих пор не поймали.

Telegram-канал Life Shot сообщает, что замглавы истринского ИВС приказал разместить четверых арестантов в одну камеру, где они могли обговорить план побега. Позже в эту камеру перевели пятого арестанта - Александра Мавриди, которого следствие считает организатором побега.

По версии следствия, замначальника ИВС не пресек  преступные действия арестантов, не проверил камеры, а его подчиненные не закрыли окошки для приема пищи.

Напомним, что по делу о побеге также проходят два сотрудника Истринского ИВС. Их также обвиняют в превышении должностных полномочий.

Побег из ИВС в ночь на 6 августа совершили обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Моругова Александр Мавриди, а также Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву. Четверо беглецов вскоре были задержаны, а Мавриди не нашли до сих пор.

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