01 сентября 2021, 10:46
В Омске семья погибшего от COVID-19 взыскала с больницы 400 тысяч рублей
В Омске родственники умершего от коронавируса пациента взыскали в больницы компенсацию морального вреда и расходы на организацию похорон
Фото: OK.ru
В Омске родственники умершего от коронавируса пациента взыскали в больницы компенсацию морального вреда и расходы на организацию похорон.
Ленинский райсуд Омска постановил, что смерть мужчины наступила ввиду допущенного ответчиками некачественного оказания медпомощи в связи тяжелым течением инфекционного заболевания, вызванного COVID-19 на фоне декомпенсации хронических заболеваний, сообщает Znak.com.
Суд также принял решение частично удовлетворить исковые требования родственников погибшего. Теперь больница должна выплатить родственникам погибшего 400 тысяч рублей.