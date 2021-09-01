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Общество
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01 сентября 2021, 10:21

В ГУ МЧС по Камчатке предупредили о мощном извержении вулкана Шивелуч

Управление МЧС по Камчатскому краю сообщило о высокой вероятности мощного извержения вулкана Шивелуч. По прогнозу специалистов пепел может выпасть на территории пяти районов

В ГУ МЧС по Камчатке предупредили о мощном извержении вулкана Шивелуч
Фото: prigorod.info

Управление МЧС по Камчатскому краю сообщило о высокой вероятности мощного извержения вулкана Шивелуч. По прогнозу специалистов пепел может выпасть на территории пяти районов - Усть-Камчатского, Быстринского, Мильковского, Карагинского и Тигильского районов.

В ГУ МЧС сообщили, что  извержение вулкана Шивелуч может сопровождаться подъемом пепловых вулканических облаков, которые растянутся до 18 км над уровнем моря. Такие пепловые облака угрожают безопасности полетов, а также могут нанести вред здоровью людей, которые находятся вблизи извержения.

Жителям Камчатки рекомендовали воздержаться от поездок и походов в окрестности вулкана Шивелуч в связи с его извержением. В случае, если пеплопад дойдет до жилых домов,  гражданам рекомендовано закрыть окна и двери, а также не выходить на улицу.

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