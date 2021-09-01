В ГУ МЧС по Камчатке предупредили о мощном извержении вулкана Шивелуч
Управление МЧС по Камчатскому краю сообщило о высокой вероятности мощного извержения вулкана Шивелуч. По прогнозу специалистов пепел может выпасть на территории пяти районов
Управление МЧС по Камчатскому краю сообщило о высокой вероятности мощного извержения вулкана Шивелуч. По прогнозу специалистов пепел может выпасть на территории пяти районов - Усть-Камчатского, Быстринского, Мильковского, Карагинского и Тигильского районов.
В ГУ МЧС сообщили, что извержение вулкана Шивелуч может сопровождаться подъемом пепловых вулканических облаков, которые растянутся до 18 км над уровнем моря. Такие пепловые облака угрожают безопасности полетов, а также могут нанести вред здоровью людей, которые находятся вблизи извержения.
Жителям Камчатки рекомендовали воздержаться от поездок и походов в окрестности вулкана Шивелуч в связи с его извержением. В случае, если пеплопад дойдет до жилых домов, гражданам рекомендовано закрыть окна и двери, а также не выходить на улицу.