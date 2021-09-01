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01 сентября 2021, 09:58

Правительство расширило ограничения на госзакупки импортной электроники

Правительство России расширило ограничения на госзакупки товаров иностранного производства. В список товаров, на которые распространяются ограничения, вошли интегральные микросхемы, ноутбуки, смартфоны и светильники

Правительство расширило ограничения на госзакупки импортной электроники
Фото: cbscg.ru

Правительство России расширило ограничения на госзакупки товаров иностранного производства. В список товаров, на которые распространяются ограничения, вошли интегральные микросхемы, ноутбуки, смартфоны и светильники.

При этом ограничения по госзакупкам не распространяются на товары, которые были произведены в странах Евразийского экономического союза.

Закупка импортных товаров из списка допускается только, если в России и странах ЕАЭС не производится аналогичная продукция или отечественная продукция не соответствует требованиям заказчика в лице государственных учреждений.

Глава Минпромторга Василий Шпак в беседе с ТАСС заявил, что правительство и дальше планирует ужесточать требования к закупкам иностранной электроники, если на рынке присутствуют отечественные аналоги.

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