Правительство расширило ограничения на госзакупки импортной электроники
Правительство России расширило ограничения на госзакупки товаров иностранного производства. В список товаров, на которые распространяются ограничения, вошли интегральные микросхемы, ноутбуки, смартфоны и светильники
Правительство России расширило ограничения на госзакупки товаров иностранного производства. В список товаров, на которые распространяются ограничения, вошли интегральные микросхемы, ноутбуки, смартфоны и светильники.
При этом ограничения по госзакупкам не распространяются на товары, которые были произведены в странах Евразийского экономического союза.
Закупка импортных товаров из списка допускается только, если в России и странах ЕАЭС не производится аналогичная продукция или отечественная продукция не соответствует требованиям заказчика в лице государственных учреждений.
Глава Минпромторга Василий Шпак в беседе с ТАСС заявил, что правительство и дальше планирует ужесточать требования к закупкам иностранной электроники, если на рынке присутствуют отечественные аналоги.