Стремительный рост благосостояния Татьяны Бакальчук может быть обусловлен ее родственными связями
Самая богатая женщина России, по версии журнала Forbes, Татьяна Бакальчук вместе со своим супругом возглавила и рейтинг самых богатых семей нашей страны, составленный тем же изданием
Самая богатая женщина России, по версии журнала Forbes, Татьяна Бакальчук вместе со своим супругом возглавила и рейтинг самых богатых семей нашей страны, составленный тем же изданием. Пара опередила в списке прошлогодних лидеров – клан миллиардеров и друзей президента Ротенбергов.
Обновленный рейтинг наглядно продемонстрировал, что в России на онлайн-торговле можно разбогатеть больше, чем на госзаказах, продаже нефти и газа.
В 2020 году Бакальчук впервые возглавила рейтинг self-made женщин России по версии Forbes Woman, ее капитал был оценен в $1,45 млрд. В 2021 году состояние Татьяны Бакальчук увеличилось на 1200% за год и составило уже 13 млрд долларов.
Telegram-канал «Компромат-Групп» сообщает, что по одной из версий своим успехом в бизнесе Татьяна Бакальчук (до замужества она носила фамилию Ким) обязана тем, что она может приходиться родственницей девелоперу Павлу Тё, которого СМИ связывали с криминальными структурами, или Сергею Цой – пресс-секретарю ныне покойного мэра Москвы Юрия Лужкова. Сейчас Цой работает в госкомпании «Роснефть».
Telegram-канал «Компромат-Групп» отмечает и некоторую странность в структуре бизнеса Татьяны Бакальчук. Так, ООО «Вайлдберриз» управляет 12 компаниями, которые называются однотипно – «ВБ – населенный пункт». Однако существуют еще «ВБ-Юг» и «ВБ-Восток», основным видом деятельности которых является управление складами. При этом в штате этих компаний нет сотрудников, а реальную деятельность они не ведут.
На сегодняшний день известны финансовые показатели только «ВБ-Восток» и самого ООО «Вайлдберриз». При выручке 257 млн рублей ООО «ВБ-Восток» получило убыток 53 млн рублей. ООО «Вайлдберриз» при выручке в 170 млрд рублей показало прибыль всего в 2,1 млрд рублей, а сумма исковых требований к компании составляет почти 356 млн рублей.