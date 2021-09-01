Сотрудницу государственного музея уволили за отказ регистрироваться на сайте электронного голосования
Сотрудницу Государственного центрального музея современной истории России и муниципального депутата района Черемушки (КПРФ) Елену Селькову уволили с работы из-за отказа зарегистрироваться на сайте электронного голосования
Сотрудницу Государственного центрального музея современной истории России и муниципального депутата района Черемушки (КПРФ) Елену Селькову уволили с работы из-за отказа зарегистрироваться на сайте электронного голосования для участия в выборах в Госдуму РФ.
Елена Селькова рассказала, что заместитель директора музея потребовал от нее зарегистрироваться на сайте электронного голосования через портал мэрии Москвы mos.ru. Женщина отказалась, заявив, что голосовать будет очно и на своем избирательном участке.
Примерно через 1,5 часа Сельковой позвонили из отдела кадров и заявили о прекращении трудового контракта.
В своем телеграм-канале Елена Селькова опубликовала скрины переписки с замдиректора музея, в которой она сообщает своих коллегам о необходимости подать заявления на дистанционное голосование через mos.ru и gosuslugi.ru.
«Как я понимаю, идет борьба за процент проголосовавших. Как вы будете голосовать, никого не волнует», — говорится в сообщении от имени замдиректора.
Мундеп заявила, что принуждение работников со стороны начальства к электронному голосованию является незаконным. Сове увольнение за отказ регистрироваться на электронное голосование Елена Селькова намерена обжаловать в суде, сообщает Znak.com.
Глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что поставил в известность о ситуации с Еленой Сельковой министра культуры Ольгу Любимову.