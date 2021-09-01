Борцы с коррупцией потребовали от Рогозина опубликовать данные о квартире за 180 млн рублей
Соратники Алексея Навального потребовали от главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и его сына Алексея Рогозина опубликовать подробную информацию о покупке квартиры в элитном московском ЖК стоимостью 180 млн рублей
Соратники Алексея Навального потребовали от главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и его сына Алексея Рогозина опубликовать подробную информацию о покупке квартиры в элитном московском ЖК стоимостью 180 млн рублей.
Это требование содержится в новом расследовании борцов с коррупцией о связях машиностроительного завода «Арсенал» в Санкт-Петербурге с «Роскосмосом», которые Рогозин опровергает.
Напомним, что ранее команда Навального выяснила, что Алексей Рогозин владеет квартирой площадью 208 кв.м в элитном ЖК «Триумф», стоимость которой оценивается в 180 млн рублей. При этом по официальным данным сын чиновника за последние 8 лет заработал только 55 млн рублей.
Согласно опубликованной выписке из Росреестра, Алексей Рогозин купил квартиру у члена совета директоров петербургского машиностроительного завода «Арсенал» Сергея Саруева. «Арсенал» является крупным подрядчиком Минобороны, Военно-морского флота и, собственно, «Роскосмоса». Борцы с коррупцией считают, что в сделке с куплей квартиры имеется конфликт интересов и коррупция.
Ранее Дмитрий Рогозин назвал расследование соратников Алексея Навального «фейком» и заявил, что его авторы перепутали конструкторское бюро «Арсенал», с которым у «Роскосмоса» есть контракты, и машиностроительный завод «Арсенал».
«Ни одного контракта у „Роскосмоса“ с этим заводом нет», — заявил глава корпорации в эфире «Эха Москвы».
Однако в новом расследовании команда Навального опубликовала выдержки из документов, которые доказывают связь между петербургским заводом «Арсенал» и «Роскосмосом».
Согласно отчетности «Арсенала», доля в 7,8% акций принадлежит дочерней структуре «Роскосмоса» — «Объединенной ракетно-космической корпорации». В совет директоров «Арсенала» входит представитель «Роскосмоса» Николай Харитонов, а в ревизионную комиссию - сотрудник «Роскомоса» Павел Киреев.
Кроме того, у завода «Арсенал» были контракты и с конструкторским бюро «Арсенал», которое входит в «Роскосмос».