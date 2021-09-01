01 сентября 2021, 02:11
Алексей Навальный сообщил, что получил в колонии уже 30 выговоров
Оппозиционер Алексей Навальный написал новый пост для своего Instagram, в котором сообщил о 30 выговорах, которые он получил в Покровской ИК-2 за все время своего пребывания там
Фото: polit.info
Оппозиционер Алексей Навальный написал новый пост для своего Instagram, в котором сообщил о 30 выговорах, которые он получил в Покровской ИК-2 за все время своего пребывания там.
Например, выговор Навальный получил за то, что не представился по форме, употребил нецензурные слова (Б***ь), «демонстративно снял куртку х/б, после чего без разрешения покинул кабинет».
Сам политик отметил, что не понимает о каком слове на букву «Б» идет речь в обвинительном заключении. «Что (на «Б***ь») обычно говорит человек перед тем, как демонстративно снять куртку?», - задался вопросом оппозиционер.