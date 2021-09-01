«Аэрофлот» пообещал поднять зарплаты пилотам и бортпроводникам из-за риска оттока кадров
Гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов пообещал увеличить зарплаты бортпроводникам и ввести новую систему оплаты труда для летчиков
Гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов пообещал увеличить зарплаты бортпроводникам и ввести новую систему оплаты труда для летчиков.
Глава авиакомпании в беседе с ТАСС сообщил, что решение об изменении системы оплаты труда бортпроводников и пилотов было принято после консультаций с профсоюзом.
Так, уже с 1 сентября бортпроводник в зависимости от налета будет получать от 100 до 150 тысяч рублей в месяц. Сейчас, по словам стюардесс, их зарплата составляет от 40 до 70 тысяч рублей.
Ранее Шереметьевский профсоюз летного состава предупредил руководство «Аэрофлота» о риске оттока пилотов из-за низких зарплат. В профсоюзе пояснили, что в начале пандемии коронавируса из-за приостановки международного авиасообщения зарплата пилотов значительно сократилась. Однако после снятия ряда антиковидных ограничений и восстановления авиасообщения доходы летчиков остались неизменными, а нагрузка выросла.