В Ярославле бойцы клуба «Десантник» показали сценку «Смерть п*****м»
В Ярославле во Дворце культуры имени Добрынина состоялось выступление военно-патриотического клуба «Десантник», в ходе которого бойцы показали зрителям сценку «Смерть п*****м»
В Ярославле во Дворце культуры имени Добрынина состоялось выступление военно-патриотического клуба «Десантник», в ходе которого бойцы показали зрителям сценку «Смерть п*****м» (мужчинам нетрадиционной сексуальной ориентации).
Несколько бойцов подхватили одного из своих товарищей на руки, положили его на декорацию в виде белого кирпича с надписью «Смерть п*****м» и разбили его кувалдой, сообщает 76.ru.
Руководитель ярославского отделения организации ветеранов чеченской войны «Защитник» Тарас Сидорин заявил, что они рассматривают данное «представление» как призыв к убийству. Организация написала заявление в правоохранительные органы, указав, что в зале Дворца культуры находились маленькие дети.
Руководитель военно-патриотического клуба «Десантник» Андрей Палачев с свою очередь заявил, что «детишки просто решили пошутить», но добавил, что «п*****м вообще в России делать нечего».