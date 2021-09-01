01 сентября 2021, 00:06
Первый канал отказался от предвыборных дебатов из-за критики президента кандидатами
Первый канал, который принадлежит государству, отказался проводить предвыборные дебаты из опасений, что кто-то из оппозиционных кандидатов будет критиковать или оскорблять президента Владимира Путина
Фото: obzor-gazet.ru
Первый канал, который принадлежит государству, отказался проводить предвыборные дебаты из опасений, что кто-то из оппозиционных кандидатов будет критиковать или оскорблять президента Владимира Путина.
Представитель одной из партий сообщил изданию Znak.com, что на Первом канале их сразу предупредили, что редакторам необходимо время на то, чтобы вырезать нелицеприятные реплики про Владимира Путина.
Однако по официальной версии предвыборные дебаты на государственном телевидении проводятся в записи, чтобы было удобно запустить их рано утром по московскому времени, а на Дальнем Востоке была не ночь.
На Первом канале данную информацию пока не прокомментировали.