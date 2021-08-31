Павел Грудинин подаст в суд на главу ЦИК из-за обвинений в выводе миллиардов в офшоры
Член КПРФ и директор подмосковного «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин заявил о планах подать в суд на главу Центризбиркома Эллу Памфилову. Бизнесмен заявил, что она «вышла за пределы разумного»
Член КПРФ и директор подмосковного «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин заявил о планах подать в суд на главу Центризбиркома Эллу Памфилову. Поводом для обращения в суд стали слова председателя ЦИК о том, что бизнесмен якобы выводил миллиарды рублей в офшоры.
Павел Грудинин заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что Элла Памфилова уже «вышла за пределы разумного». «Оказывается, я трудовые деньги выводил в офшоры миллиардами рублей. «Совхоз имени Ленина» никогда не платил дивиденды, и никогда у этого офшора, который мне приписали, расчетного счета не было. Как можно было выводить какие-то деньги куда-то, непонятно», - заявил коммунист, которого из-за этого сняли с выборов в Госдуму.
Бизнесмен также потребовал от главы ЦИК предоставить доказательства ее слов.
Напомним, что ранее ЦИК исключил из федерального списка КПРФ Павла Грудинина якобы из-за того, что у него есть зарубежные активы, а именно акции компании Bontro LTD (Белиз, Центральная Америка). Сам бизнесмен заверил, что не имеет отношения к этой компании.