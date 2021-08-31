Швейцария решила выдать бизнесмена Владислава Клюшина США, а не России
Российские власти направили швейцарским коллегам запрос о выдаче Владислава Клюшина еще 7 апреля 2021 года, опередив власти США. Однако Москве в выдаче российского гражданина все равно было отказано
Власти Швейцарии отказала России в экстрадиции бизнесмена Владислава Клюшина, который был задержан по запросу США.
Российские власти направили швейцарским коллегам запрос о выдаче Владислава Клюшина еще 7 апреля 2021 года, опередив власти США. Однако Москве в выдаче российского гражданина все равно было отказано.
В США Владислава Клюшина обвиняют в финансовых махинациях, а именно, в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких сообщников, сообщает РИА Новости.
По данным российских СМИ, Владислав Клюшин является учредителем компании «М13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. IT-решения компании используют администрация президента РФ, правительство, федеральные министерства и ведомства, а также общественные организации. Г-на Клюшина также связывают к телеграм-каналом «Незыгарь», хотя сам он это неоднократно опровергал.