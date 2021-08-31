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31 августа 2021, 17:01

Швейцария решила выдать бизнесмена Владислава Клюшина США, а не России

Российские власти направили швейцарским коллегам запрос о выдаче Владислава Клюшина еще 7 апреля 2021 года, опередив власти США. Однако Москве в выдаче российского гражданина все равно было отказано

Швейцария решила выдать бизнесмена Владислава Клюшина США, а не России
Фото: newinform.com

Власти Швейцарии отказала России в экстрадиции бизнесмена Владислава Клюшина, который был задержан по запросу США.

Российские власти направили швейцарским коллегам запрос о выдаче Владислава Клюшина еще 7 апреля 2021 года, опередив власти США. Однако Москве в выдаче российского гражданина все равно было отказано.

В США Владислава Клюшина обвиняют в финансовых махинациях, а именно, в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких сообщников, сообщает РИА Новости.

По данным российских СМИ, Владислав Клюшин является учредителем компании «М13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга.  IT-решения компании используют администрация президента РФ, правительство, федеральные министерства и ведомства, а также общественные организации. Г-на Клюшина также связывают к телеграм-каналом «Незыгарь», хотя сам он это неоднократно опровергал.

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