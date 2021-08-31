ЕСПЧ не нашел доказательств вины российских властей в убийстве Натальи Эстемировой
Европейский суд по правам человека в Страсбурге не нашел доказательств причастности российских властей к убийству правозащитницы Натальи Эстемировой, тело которой было найдено на границе Чечни и Ингушетии в 2009 году
Европейский суд по правам человека в Страсбурге не нашел доказательств причастности российских властей к убийству правозащитницы Натальи Эстемировой, тело которой было найдено на границе Чечни и Ингушетии в 2009 году.
Одновременно с этим ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили статью 38 Европейской конвенции по правам человека, которая обязывает предоставить необходимые условия для рассмотрения дела. Сестре Натальи Эстемировой Страсбургский суд присудил компенсацию в размере 20 тысяч евро.
В решении ЕСПЧ говорится, что российские власти отказались предоставить полную копию материалов уголовного дела об убийстве правозащитницы, из-за чего суду не удалось провести качественное расследование.
В итоге ЕСПЧ посчитал, что Россия не несет ответственности за убийство Натальи Эстемировой, но обязал российские власти продолжить расследование.
Напомним, что Наталья Эстемирова работала в Чечне, а местные власти были недовольны ее правозащитной деятельностью. 15 июля 2009 года неизвестные затолкали Эстемирову в автомобиль в Грозном, но она успела крикнуть, что ее похищают. Через несколько часов тело правозащитницы с огнестрельными ранениями груди и головы нашли в лесу возле трассы «Кавказ» в соседней Ингушетии.
Обвинение в убийстве Натальи Эстемировой предъявили сепаратисту Алхазуру Башаеву, которого убили через несколько месяцев после гибели правозащитницы.