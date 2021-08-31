В Москве неизвестные повредили более 800 электросамокатов «Яндекса», Urent и Whoosh
По данным ГУ МВД по Москве, 26 августа на Ленинском проспекте и на Крымском валу «неустановленное лицо повредило 400 самокатов Nine bot max pro, обмазав солидолом их электронные панели»
В Москве неизвестные повредили более 800 электросамокатов сервисов кикшеринга. По данным ГУ МВД по Москве, 26 августа на Ленинском проспекте и на Крымском валу «неустановленное лицо повредило 400 самокатов Nine bot max pro, обмазав солидолом их электронные панели».
Кроме того, солидолом были измазаны 285 самокатов сервиса Urent, а также 25-30 самокатов «Яндекса». Позже представители сервиса Whoosh сообщили о повреждении 500 арендных электросамокатов, сообщает ТАСС.
По данным телеграм-канала «112», камеры наружного наблюдения зафиксировали трех мужчин, которые обмазывали самокаты каким-то веществом.
Отметим, что массовая порча электросамокатов произошла на фоне ужесточения правил пользования этими средствами передвижения в связи с ростом числа аварий, Так, с начала 2021 года в России было зафиксировано 180 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, в результате которых погибли пять человек, еще 188 пострадали.